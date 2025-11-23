¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¡×¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥À¥ó¥¹¤ò¾Ð´é¤ÇÈäÏª
¡þMARINES FAN FEST 2025(23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¼ê¤é¤¬¡ÖTEAM WHITE¡×¤È¡ÖTEAM BLACK¡×¤Î2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤ÇÂÐ·è¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÂÐ·è¡×¤ËTEAM WHITE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢×¢ÈªÆØÌéÅê¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¾ÀîÁª¼ê¤ÏCANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¾Ð´é¤ÇÈäÏª¡£ÍÙ¤ê½ª¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤â´Ú¹ñÀï¤Ç³èÌö¤·¤¿À¾ÀîÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£