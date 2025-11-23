¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖCarPlay¡×¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Æ¥¹¥é¤âÆ³Æþ¤«
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖCarPlay¡×¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥Æ¥¹¥é¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
CarPlay¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼ÖºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢iPhone¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢iOS¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇCarPlay¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï¤³¤ÎÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¡¢CarPlay¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¼Ö¸þ¤±¤ÎCarPlay¤Ï¸½ºß¥Æ¥¹¥ÈÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¸å¿ô¤«·î°ÊÆâ¤Ë¤³¤Îµ¡Ç½¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Ç¤ÎCarPlay¤ÏÁ´²èÌÌÉ½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¼Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î1¤Ä¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢CarPlay¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯½é¤á¤ËÅ¸³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¤Î¡ÖCarPlay Ultra¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¸½à¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡×¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÇCarPlay¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¡£Áá¤á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
Source: MacRumors
