µÁÊì¡Ö¤Ï¤¤¡¢Â¹¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤²¤ë♡¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¡ÚÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Û¤È¤Ï
·ëº§¸å¡¢Î¾¿Æ¤äµÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä±ç½õ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼ÂºÝ¡¢²¿¤«¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë³ä¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÆ¯¤¤Ë¤¯¤¤»þ´ü¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ÏµÁÊì¤Î±ç½õ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«´î¤Ù¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤Î»Ü¤·
»ä¤ÈÉ×¤ÏÆ±¤¸¸©Æâ½Ð¿È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎ¾¿Æ¤âÈæ³ÓÅª¶á¤¯¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËßÀµ·î°Ê³°¤Ë¤âÎ¾¿Æ¤é¤È¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñ¤¦µ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢µÁÊì¤Ë¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ìµÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤È»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤ÈÌ¼¤Î5¿Í¤Ç³°¿©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
²ñ·×»þ¡¢É×¤äµÁÉã¤â¤¤¤ë¾ì¤ÇµÁÊì¤Ë¡Ö»ÙÊ§¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤«¤é¡Ö¿Æ¤È¤¤¤ë¤È¤¤¯¤é¤¤´Å¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»É×¤ÈµÁÉã¤¬µÊ±ì½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºÆÅÙµÁÊì¤Ë¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤Î¤¤¤¤¤Î¡¢»ä¤¤¤Ä¤âÄÒÊª¤ÈÊÆ¤À¤±¤Ç¿©Èñ¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ï¤É¤¦ÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¤«¤·¤Æ·ùÌ£¡©
¿©»ö¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¡¢É×¤¬»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢µÁÊì¤¬Ì¼¤Ë²ñ¤¤¤Ë²æ¤¬²È¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Ï¡ÖÂ¹¤Á¤ã¤ó¤ËÃå¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ～¡×¤È¤ªÍÎÉþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍÎÉþ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡© ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈµÁÊì¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Î¤¤¤¤¤Î¡£Â¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤Æ¡£»ä¤Ï10Ç¯Á°¤Ë°Â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÇäÉÊ¤ÇÇã¤Ã¤¿Àé±ß°Ê²¼¤ÎÉþ¤È¤«¡¢·ê¤Î³«¤¤¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤È¡£
µÁÊì¤Î½¬À
¤½¤¦¡¢µÁÊì¤Ï¿©»ö¤ò¸æÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²¿¤«Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢É¬¤º¡Ø¼«Ê¬¤ÏºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤âÉ¬¤ºÉ×¤äµÁÉã¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢»ä¤È2¿Í¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤Î¤È¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ü°Õ¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÅÙ¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿ÉÊú¥¢¥Ôー¥ë¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¥Ñー¥È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Emi.A
Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀÜµÒ¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ËÅ¾¿È¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¡£·ëº§¤È½Ð»º¤ÎºÝ¤Ë²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ¯¤¯Êì¿ÆÀ¤Âå¤Î»×¤¤¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¤Ù¤¯¡¢¼¹É®¶ÈÀìÌç¤ËÅ¾¿È¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÃË½÷´Ø·¸¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£