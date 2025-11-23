Â¼¾å½¡Î´¡ÖÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¡×¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±Æ°¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¶¥Áè¤Î²òÀâ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ë¤ÏÌó2ÀéËç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤¬Å½¤é¤ì¤¿±þ±ç¥Ü¡¼¥É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡Ö8Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÎÏ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁª¼ê¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤Æ5ÅÙÃè¤òÉñ¤¤¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¾å½Ü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£