¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î23Æü¡ÛÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÈ¿È¯¤ò¾·¤¯Ãæ¡¢³°¸ò»ÑÀª¤ä·ÐºÑ±¿±Ä¡¢¼Ò²ñÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤äÉÔ¿®¤¬¹¤¬¤ê¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤ä¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤ÇÆüËÜÎóÅç¤Ï´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯Å±²ó¤·¡¢ÌµÍÑ¤Ê¹ñºÝ¶ÛÄ¥¤Î²Ð¾Ã¤·¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â¿¤¤¡£È¯¸À¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤¿¡ÖÀïÁè¤¹¤ëµ¤¤«¡×¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Þ¤ºÁ°Àþ¤Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñ²È´Ö¤Î¹ç°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¸«¤é¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¹ñ±×¤òÂ»¤Í¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¼Ç¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÂà¿Ø¤òÂ¥¤¹À¼¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ô¹â»ÔÁáÉÄ¤ÏÁíÍý¤Î´ï¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÌÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä°ìÉôÆüËÜ»ºÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¤É¤¦¼è¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦Åê¹Æ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Û¥¿¥Æ¶È¼Ô¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö±ß°Â¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤Ï¸Â³¦¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÀ¯À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎATM¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ÎÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñÀ¯ºö¤äÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤ò·î5ËüÁý³Û¤¹¤ë°Æ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Î²þÁ±¤Ï¸ýÀè¤À¤±¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¿·À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë³°¸ò¡¦°ÂÊÝ¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Î¿¼¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£¡Êµ¼Ô/×Å½ã¡¢µö·ÝÞó¡Ë