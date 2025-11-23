Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢°æ¾åÂó¿¿¤¬·×ÎÌ¥Ñ¥¹¡¡À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¿Íµ¤¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È¡¢¸µÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡ËÆ±µé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê100¥°¥é¥à·Ú¤¤53.4¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¾Ð´é¤ÎÆá¿ÜÀî¤ËÂÐ¤·¡¢°æ¾åÂó¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆá¿ÜÀî¤Ï¡ÖÂó¿¿Áª¼ê¤â¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢WBC¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÂ¾¤ËÆÃÃí¥Ù¥ë¥È¤òºîÀ½¡£Ãæ±û¤Ë¤è¤í¤¤¤«¤Ö¤È»Ñ¤Î»ø¤¬Ä¦¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£