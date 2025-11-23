¥µ¥ó¥Á¥ç³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤¬¡©¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÉüµ¢¤Î¾ò·ï¤ÏÂçÉý¤Ê¸ºµë¡¢¸½µëÍ¿¤«¤é¤ÎÈ¾¸º¤¬É¬Í×¤Ë
¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤ÏÁá¤¯¤âÍè²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤º¡¢¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥êÎ¨¤¤¤ë¥ô¥£¥é¤ØÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ê¤·¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤â336Ê¬¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMirror¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥µ¥ó¥Á¥ç¤È3ÅÙÌÜ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¡£¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¸½ºß½µµë30Ëü¥Ý¥ó¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÅÁãÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¸½ºß¤ÎµëÍ¿¤Î¥µ¥ó¥Á¥ç¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÉý¤Ê¸ºµë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«Éüµ¢¤ÎÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Íè²Æ¤Î¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï1·î¤«¤é¼¡¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤é¤â¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£