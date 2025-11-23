¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤é³ÍÆÀ¤Î²Æ¤È¤Ï°ìÅ¾¡Ä¡Ä¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÅß¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È±Ñ»æ¡£¥»¥á¥ó¥èÁèÃ¥Àï¤Ë¤â²Ã¤ï¤é¤º
11»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÇØ¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Îº¹¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÊä¶¯¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤¬¡Øfootball.london¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï1·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÇäµÑ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î»Ù½Ð¤ÏÁí¼ýÆþ¤Î70%°ÊÆâ¤Ë¼ý¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤áº£Åß¤Ë°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤½¤³¤Ø¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥»¥á¥ó¥è³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï³«»Ï¤«¤é2½µ´Ö¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç³ÍÆÀ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÏÍè²Æ¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¡£