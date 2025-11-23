¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÇÊ£¿ô¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Þ¥Í¡¢¡Ö¥Þ¥óU¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤¬¡¢²áµî¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥Þ¥Í¤Ï2023Ç¯²Æ¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»þÂå¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ÏÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥Í¤À¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë1Ç¯Á°¤Î2015Ç¯²Æ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤ä¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼»á¡¢MF¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤ÈÁ°Àþ¤ËÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ØESPN¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÇËÍ¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¤µ¤Æ¼ÁÌä¡£¥Ç¥Ñ¥¤¤ä¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤ÏËÍ¤Ï¤É¤³¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø·¯¤ÎºÍÇ½¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·¯¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤ÆÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈà¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤Þ¤À½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤È1¡¢2Ç¯É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×