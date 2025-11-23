¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ËÇÔ¤ì5Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¡¥·¥Æ¥£DF¤ÏGK¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½Äê¤ËÉÔËþ¡£¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-1¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ï0-0¤Ç¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢64Ê¬¤Ë¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£68Ê¬¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2Ê¬¸å¤È¤Ê¤ë70Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ë¥´¡¼¥ë¡£
¤³¤ÎÆÀÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂè9Àá¥Õ¥é¥àÀï°ÊÍè¤Î¾¡Íø¡£°ìÊý¤Î¥·¥Æ¥£¤ÏÂè9Àá¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï°ÊÍè¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤¬18Ê¬¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëDF¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥¢¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤ÎÂ¼ó¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ð¥í¥Ã¥È¼ç¿³¤Ï¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÎÈ½Äê¡£VAR¤Ï¤½¤ÎÈ½Äê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¼±¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤ÏPK¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¥²¡¼¥È»á¤ÏPK¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î2ÅÀÌÜ¡£¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î·è¾¡ÅÀ¤À¡£¥·¥Æ¥£¤ÎDF¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤ò¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎGK¤¬¥´¡¼¥ë¤Î³°¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Î¤É¤³¤ËÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ç§¤á¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ç§¤á¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡ÖÈà¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤¿¤é¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬¥´¡¼¥ë¤«¤é²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£ÆÃÄê¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢GK¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤Ïµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤À¡×
¡Ö°ÊÁ°¤Ê¤é¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤É¤¦¤ä¤éµö¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÏÃ¤À¡£º£Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï²æ¡¹¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¾¡Íø¤ËÃÍ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×