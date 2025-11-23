ÃæÈ×¶¯²½ÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥óU¡¢¥¦¥ë¥Ö¥ºMF¥´¥á¥¹¤â¿·¤¿¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡©¡¡Áª¼ê¤â°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ä¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½FW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Ê¤ÉÁ°Àþ¤ÎÊä¶¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë´º¹Ô¡£¤·¤«¤·¡¢É¬Í×À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÈ×¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¤Ë¤â³ÍÆÀ¤ò»î¤ß¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤Ê¤É¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¤Û¤«¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤è¤ê¤â°Â²Á¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÀÒ¶â5000Ëü¥æ¡¼¥í¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤â°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£º£²Æ¤Ë¥¦¥ë¥Ö¥º¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î°ú¤È´¤¤òºÆ¤Ó´º¹Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£