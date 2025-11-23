°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡Ö¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²þ³×¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Î²þ³×¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î£Ô£Ö¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍË¡¦Àµ¸á¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î´ßÇî¹¬·Ä±þÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤¬¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î£±£²·î£±£·Æü¤Þ¤Ç¤ËË¡°Æ¤ò½Ð¤¹¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¶¦Æ±¤·¤ÆË¡°Æ¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼«Ì±¤È°Ý¿·¤òÂ¤·¤Æ¤â²áÈ¾ÁÇ¤ËÃ£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÊÂ¾¤Î¡ËÁ´À¯ÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¤é³Î¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿ô¤ÎÏÀÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤ÏÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²þ³×¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Î²þ³×¤â¡¢ËÍ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£