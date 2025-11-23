¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯82°Ì¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡¡¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º¡Ö¥È¥é¥¤¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê22¡áJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯82°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥·¡¼¥É¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¥·¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ï68¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î22°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Ð¾ì34»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤¬19²ó¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¥È¥é¥¤¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î2Æü¤«¤é¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥ºCC¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Öº£½µ¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£