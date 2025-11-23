¿©Àöµ¡OK¡ª15¼ï¤Î³¤¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¿©Âî¤òºÌ¤ë¢ö¥¿¥³¡¦¥¯¥¸¥é¤Ê¤É¿Íµ¤ÊÁ¤ò½¸¤á¤¿¡Ú¥Ê¥¬¥ª¡Û¤Î¥×¥Á¥Þ¥ê¡¼¥ó¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
²Ä°¦¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡ª15¼ï¤Î³¤¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¿©Âî¤òºÌ¤ë¡Ú¥Ê¥¬¥ª¡Û¤Î¥×¥Á¥Þ¥ê¡¼¥ó¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¥Ê¥¬¥ª¤Î¥×¥Á¥Þ¥ê¡¼¥ó¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¿·³ã¸©±í»Ô¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥Þ¥ê¡¼¥ó¥«¥È¥é¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ÎÊÁ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ê¥¤¥Õ¡¦¥¹¥×¡¼¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¹ç·×15ËÜ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥³¡¢¥¯¥Þ¥Î¥ß¡¢¥«¥Ë¡¢¥¤¥ë¥«¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¯¥¸¥é¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¡¢¥³¥À¥³¡¢¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥«¥á¡¢¥é¥Ã¥³¡¢¥¯¥é¥²¡¢¥¤¥«¡¢¥µ¥á¤Ê¤É¡¢¹ç·×15¼ïÎà¤Î³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤³¨ÊÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¿©Âî¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢Âç¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥×¡¼¥ó2ËÜ¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯2ËÜ¡¦¥Ê¥¤¥Õ1ËÜ¤È¡¢¾®¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥×¡¼¥ó6ËÜ¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯4ËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÇºà¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·³ã¸©±í»Ô¤Î±óÆ£¹©´ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À½Â¤¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿©Àöµ¡¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤Î¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤À¡£
¤É¤ì¤âÉ½¾ð¤¬°¦¤é¤·¤¯¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ê¥¬¥ª¤Î¥×¥Á¥Þ¥ê¡¼¥ó¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡ª
