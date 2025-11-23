ÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¡¡¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âº·É¤·¤Æ¤ë¤Ã¡×É×¡õ»Ò¶¡¤¿¤Á¤È²ÈÂ²4S¸ø³«
¡¡¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤ä¤Æ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬¤¤¤¤É×ÉØ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤É×ÉØ¤À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âº·É¤·¤Æ¤ë¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ë¡¢·»¤ÎÏÂ¿Î¡¢Äï¤ÎÍ¤Åµ¤È3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç½Ð¾ì¡£17Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢18Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£