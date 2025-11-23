À±Ìî¿Ç·»á¡¡Ê¿ÏÂÂæµå¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÈô¤ó¤ÇÍè¤¿¶Ã¤¤Î¥â¥Î¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¡×
¡¡ºåµÞ¡¢ºå¿À¤Ç176¾¡¤òµó¤²¤¿À±Ìî¿Ç·»á¡Ê59¡Ë¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¡²¬¥É¡¼¥à¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤¬½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¾Å´¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿ÏÂÂæµå¾ì¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À±Ìî»á¤¬ºåµÞ¤Î¼ã¼ê»þÂå¡¢Ê¿ÏÂÂæµå¾ì¤ÇÅê¤²¤ë¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ç¤â¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é°®¼ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢À±Ìî»á¤Ï°ì¾£ÉÓ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤òÌÜ·â¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²¼Ìø¹ä»á¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂÂæµå¾ì¤Ç¡Ö»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î²°º¬¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤«¤é¡È¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¨¡É¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£