¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎTBS¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¥ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ©Éþ¤Î¤è¤¦¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÉþ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃå¤¿¤«¤Ã¤¿Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÇ¥ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀ©Éþ¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¶ËÎÏ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ÀìÍÑ¤Î¤ªÍÎÉþ¤ÏÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ª½é¤ÎUGG¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤³¤Î»äÉþ¤À¤è¡×¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï·ÄÂç½Ð¿È¤Ç2019Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¡£24Ç¯10·î¤ËÂç³ØÆ±µéÀ¸¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£º£·î13Æü¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±26Æü¤«¤é°éµÙ¤ËÆþ¤êÍèÇ¯1·îËö¤¬½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£