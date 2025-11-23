À¯¼£»ñ¶â¡¢Í¼±¼ÔÁÈ¿¥¤ÇµÄÏÀ¤Ø¡¡¼«Ì±¡¢¹â»ÔÁíºÛÇ¤´üÃæ¤Ë·ëÏÀ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Îºß¤êÊý¤ÎµÄÏÀ¤òÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¤Ç¿Ê¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò½ä¤ë²ÝÂê¤äÂ¾ÅÞ¤ò´Þ¤á¤¿À¯ÅÞ¼ýÆþ¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤òÂè»°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¼«Ì±ÁíºÛÇ¤´ü¤Ç¤¢¤ë2027Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¹©Äø¤äÁÈ¿¥ÀßÃÖ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀË¡°Æ¤òºîÀ®¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï25Æü¡¢À¯¼£À©ÅÙ²þ³×ËÜÉô¡ÊËÜÉôÄ¹¡¦²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¡Ë¤ò³«¤¯¡£À¯ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ò½ä¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡Í¼±¼ÔÁÈ¿¥¤Ç¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ÎÈÏ°Ï¤ä¾å¸Â³Û¡¢µ¡´Ø»æ¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤äÀ¯¼£»ñ¶â¤Î¸ø³«¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸¥¶âÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤ë°Ý¿·¤È¼çÄ¥¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖºÇ½ª·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£À¯ÅÞ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¸¡Æ¤¤ò²Ã¤¨¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£