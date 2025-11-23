¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝ¤Î¶¨µÄ¡¢±ÛÇ¯¤Ø¡¡¼«°Ý¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò°Æ¡×Í¥Àè
¡¡½°»²Î¾±¡¤Ï¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ë´Ø¤·¡¢º£¹ñ²ñÃæ¤Î³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬23ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼çÍ×2°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©»þ¤Ë¡Ö¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤òÇ§¤á¤ë°Æ¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤¬º§°ù¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë°Æ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Î¹Â¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Êâ¤ß´ó¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¹ç°Õ¤Ï»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñ²ñ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çÍ×2°Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý°Æ¡×¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤â¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÍÜ»Ò°Æ¡×¤Ï»¿ÈÝ¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Ï°Õ¸«½¸Ìó¤Ë»ê¤é¤º¡¢³Û²ìÊ¡»ÖÏº½°±¡µÄÄ¹¤Ï6·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤é¤ËÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË·Ï·Ñ¾µ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½Å¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á¤ËÍÜ»Ò°Æ¤ò¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¡£