ÊÌ¿Íµé¡ª¡©44ºÐ¤Î¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢»þ¤ò½Å¤Í¤¿·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¾×·â¡Öº£¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î½÷Í¥¡×
NHK¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢21Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ²áµîºî¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥Îò¤ÎÄ¹¤¤ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Î»þ¤ò½Å¤Í¤¿ÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó»þ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë
¸ø¼°X¤Ï¡Ö11·î21Æü¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²áµîNHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£2001Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢2004Ç¯¡Ö²Ð¾Ã¤·²°¾®Ä®¡×¡¢2011Ç¯¡Ö¥¿¥¤¥È¥í¡¼¥×¤Î½÷¡×¤Ê¤É¤Î»þ¤ÎÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÊÑÁ«¤Ë´¶³´¿¼¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤·Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃÓÏÆ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤¬µ±¤¤¤Æ¤¿¤Ê¡Ä¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤¿¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ç¤â¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤Ç¤ÏÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¥ê¥Ï¥¦¥¹¥¬¡¼¥ë½ÐÈ¯¤Ç¤¬À¨¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¸¤È¡Á¤Ã¤Æ¤·¤¿ÌÜ¤Î±éµ»¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡ÖÇÐÍ¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¡¡¤Þ¤¸¤Ç¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£