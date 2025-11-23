¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¥Û¡×¤Þ¤ÇYouTube¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²á·ã¤Ê¼ÁÌä¤ËÃ¸¡¹¤È¤³¤¿¤¨¤ÆÏÃÂê¤ÎÎëÌÚMob.(X@MMGJP_mob¤è¤ê)

¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤­¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤ÎÎëÌÚMob.(26)¤¬YouTube¤Ç¡¢¾×·âÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎëÌÚMob.¡Ú¥â¥Ö¥­¥ã¥éÅÁÀâ¡Û¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÇÅú¤¨¤¿ÎëÌÚ¡£

¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¥¤¥¸¥á¤È¤«¤¢¤ë¤Î?¡×¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿!¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í?¡×¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÎ®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤Ê¤É¤Î²á·ã¤Ê¼ÁÌä¤ËNG¤Ê¤·¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤ëÎëÌÚ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤ó¤À...¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬NG¤Ê¤·ÇËÅ·¹Ó¥¢¥¤¥É¥ë!¡×¡Ö¤Þ¤¸¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¥é¥Ö¥Û¤Þ¤ÇÅú¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£