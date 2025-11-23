¡ÖÌÓ·ê¸«¤¨¤ë¤«¤é³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×ÏÉ¸«ÎèÆààÇ°´ê¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯áÄ¶¤É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¸ø³«¤ËÃí°Õ´µ¯!?
Èý¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÏÉ¸«ÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(35)¤¬¡¢Èý¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿àÄ¶¤É¥¢¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ°´ê¤ÎÈý¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!!¡¡ËÜÅö¤Ï½Ð»ºÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢»º¸å¤Î¼Ì¿¿¤âÈýÌÓ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ä¼øÆýÃæ¤Ï»Ü½Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖÌÓ·ê¸«¤¨¤ë¤«¤é³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿Èý¤ÎÀ°¤¤¶ñ¹ç¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈ©¤âÈý¤â¥¥ì¥¤¡×¡ÖÏÉ¸«¤µ¤ó¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥ß¤µ¤ó¤ä¤Ï¤êÌÜ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â¡×¤Ê¤É¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÉ¸«¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ìÅì¤òÂà¼Ò¤·¡¢22Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£24Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£