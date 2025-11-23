¶¶²¼Å°»á¡¢ÀçÄ²´ØÀá±ê¤Î·Ð²áÌÀ¤«¤¹¡¡À°¹ü±¡¤Ç¥À¥á½Ð¤·¡Ö¹üÈ×¥Ù¥ë¥È¤ä¾¾ÍÕ¾ó¤Ë´Å¤¨¤Æ¤ë¡¢¤È¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£¹øÄË¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤«¤é¡Ö¹ø¤Þ¤À¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯3·îËö¤Ë¤¢¤°¤é¤òÁÈ¤ó¤À»ÑÀª¤Ç¿¼Ìëºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¹üÈ×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÀçÄ²´ØÀá¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¹øÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÖÀçÄ²´ØÀá±ê¡×¤òÈ¯¾É¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â»þ¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ä¾¾ÍÕ¾ó¤Ç³¹¥Ö¥é¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö°ì±þ¾¾ÍÕ¾ó¤Ïº£¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÜ¹ü±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¹üÈ×¥Ù¥ë¥È¤È¤«¾¾ÍÕ¾ó¤È¤«¤Ë´Å¤¨¤Æ¤ë¤È¡£°ì²ó¥Ê¥·¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö³°¤·¤¿¤éÊâ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¼Ö¤¤¤¹²¡¤·¤¿»þ´ÖÊÖ¤·¤Æ¡×¤È¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¶¶²¼»á¤òÊä½õ¤·¤¿¹õÅÄ¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤ÏÂç¾Ð¤¤¤Ç¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë´Å¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£