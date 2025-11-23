¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤ÎÁ´¹ñ56ÂåÉ½¤¬23Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ñ¾ëÂç²ñ¤Î·è¾¡¤¬Æ±Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢è¬·Ì³Ø±à¤¬14Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤Ç56ÂåÉ½¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£

¡¡º£²ó¤Ïµ­Ç°Âç²ñ¤Î¤¿¤á¡¢²áµî4Âç²ñ¤ÎÍ½Áª»²²Ã¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¿¤µ¤ò´ð½à¤Ëºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤«¤é¤Ï2¹»Áª½Ð¤·¡¢½Ð¾ì¹»¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê5¹»Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Ï·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎÂè2¡Ë¡¢´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±à¤Î3¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï12·î6Æü¡£Âç²ñ¤ÏÆ±27Æü¡¢28Æü¤Ë1²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢·è¾¡Àï¤ÏÍèÇ¯1·î7Æü¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à°ìÍ÷¤«¤é¡£

¡ÚÁ´56ÂåÉ½°ìÍ÷¡Û

ËÌËÌ³¤Æ»¡¡±ó·Ú¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³13²óÌÜ¡Ë

ÆîËÌ³¤Æ»¡¡Î©Ì¿´Û·Ä¾Í¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë

ÀÄ¿¹¡¡¡¡¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ¡Ë

´ä¼ê¡¡¡¡¡¡À¹²¬¹©¶È¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³37²óÌÜ¡Ë

µÜ¾ë¡¡¡¡¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡Ê30Âç²ñÏ¢Â³32²óÌÜ¡Ë

½©ÅÄ¡¡¡¡¡¡½©ÅÄ¹©¶È¡Ê6Âç²ñÏ¢Â³73²óÌÜ¡Ë

»³·Á¡¡¡¡¡¡»³·ÁÃæ±û¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë

Ê¡Åç¡¡¡¡¡¡À»¸÷³Ø±¡¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë

°ñ¾ë¡¡¡¡¡¡è¬·Ì³Ø±à¡Ê14Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë

ÆÊÌÚ¡¡¡¡¡¡¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡Ê26Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë

·²ÇÏ¡¡¡¡¡¡ÌÀÏÂ¸©±û¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë

ºë¶ÌÂè£±¡¡¾»Ê¿¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë

ºë¶ÌÂè£²¡¡·ÄØæ»ÖÌÚ¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë

ÀéÍÕÂè£±¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê31Âç²ñÏ¢Â³33²óÌÜ¡Ë

ÀéÍÕÂè£²¡¡ÀìÂç¾¾¸Í¡Ê31Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë

ÅìµþÂè£±¡¡ÌÜ¹õ³Ø±¡¡Ê6Âç²ñÏ¢Â³24²óÌÜ¡Ë

ÅìµþÂè£²¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¶È¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê9²óÌÜ¡Ë

¿ÀÆàÀîÂè£±¡¡¶Í°þ³Ø±à¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³23²óÌÜ¡Ë

¿ÀÆàÀîÂè£²¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê11²óÌÜ¡Ë

»³Íü¡¡¡¡¡¡»³Íü³Ø±¡¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë

¿·³ã¡¡¡¡¡¡ËÌ±Û¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë

ÉÙ»³¡¡¡¡¡¡ÉÙ»³Âè°ì¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³17²óÌÜ¡Ë

ÀÐÀî¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ê21Âç²ñÏ¢Â³21²óÌÜ¡Ë

Ê¡°æ¡¡¡¡¡¡¼ã¶¹Åì¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³36²óÌÜ¡Ë

Ä¹Ìî¡¡¡¡¡¡ÈÓÅÄ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë

´ôÉì¡¡¡¡¡¡´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±à¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë

ÀÅ²¬¡¡¡¡¡¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³14²óÌÜ¡Ë

°¦ÃÎÂè£±¡¡ÃæÉôÂç³Ø½ÕÆüµÖ¡Ê13Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë

°¦ÃÎÂè£²¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë

»°½Å¡¡¡¡¡¡»ÍÆü»Ô¹©¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë

¼¢²ì¡¡¡¡¡¡¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë

µþÅÔ¡¡¡¡¡¡µþÅÔÀ®¾Ï¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê17²óÌÜ¡Ë

ÂçºåÂè£±¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³25²óÌÜ¡Ë

ÂçºåÂè£²¡¡¾ïæÆ³Ø±à¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³43²óÌÜ¡Ë

ÂçºåÂè£³¡¡Âçºå¶Í°þ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë

Ê¼¸Ë¡¡¡¡¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê10²óÌÜ¡Ë

ÆàÎÉ¡¡¡¡¡¡¸æ½ê¼Â¶È¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê15²óÌÜ¡Ë

ÏÂ²Î»³¡¡¡¡¶áÂçÏÂ²Î»³¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ¡Ë

Ä»¼è¡¡¡¡¡¡ÁÒµÈÅì¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë

Åçº¬¡¡¡¡¡¡ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ê35Âç²ñÏ¢Â³35²óÌÜ¡Ë

²¬»³¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³5²óÌÜ¡Ë

¹­Åç¡¡¡¡¡¡ÈøÆ»¡Ê19Âç²ñÏ¢Â³20²óÌÜ¡Ë

»³¸ý¡¡¡¡¡¡¹âÀî³Ø±à¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë

ÆÁÅç¡¡¡¡¡¡¾ëÅì¡Ê9Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë

¹áÀî¡¡¡¡¡¡ºä½ÐÂè°ì¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë

°¦É²¡¡¡¡¡¡¾¾»³À»ÎÍ¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³10²óÌÜ¡Ë

¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡ÅÚº´½Î¡Ê7Âç²ñ¤Ö¤ê19²óÌÜ¡Ë

Ê¡²¬Âè£±¡¡ÅìÊ¡²¬¡Ê26Âç²ñÏ¢Â³36²óÌÜ¡Ë

Ê¡²¬Âè£²¡¡ÃÞ»ç¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ¡Ë

º´²ì¡¡¡¡¡¡º´²ì¹©¡Ê44Âç²ñÏ¢Â³54²óÌÜ¡Ë

Ä¹ºê¡¡¡¡¡¡Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³23²óÌÜ¡Ë

·§ËÜ¡¡¡¡¡¡¶å½£³Ø±¡¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë

ÂçÊ¬¡¡¡¡¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë

µÜºê¡¡¡¡¡¡¹âÆé¡Ê15Âç²ñÏ¢Â³33²óÌÜ¡Ë

¼¯»ùÅç¡¡¡¡¼¯»ùÅç¼Â¶È¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³24²óÌÜ¡Ë

²­Æì¡¡¡¡¡¡¥³¥¶¡Ê8Âç²ñ¤Ö¤ê16²óÌÜ¡Ë