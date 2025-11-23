¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¡°ìÍ÷¡Û²Ö±à½Ð¾ìÁ´56¹»¤¬·èÄê¡¡·Ä±þ»ÖÌÚ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±à¤Î3¹»¤¬½é½Ð¾ì
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤ÎÁ´¹ñ56ÂåÉ½¤¬23Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ñ¾ëÂç²ñ¤Î·è¾¡¤¬Æ±Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢è¬·Ì³Ø±à¤¬14Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤Ç56ÂåÉ½¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏµÇ°Âç²ñ¤Î¤¿¤á¡¢²áµî4Âç²ñ¤ÎÍ½Áª»²²Ã¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¿¤µ¤ò´ð½à¤Ëºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤«¤é¤Ï2¹»Áª½Ð¤·¡¢½Ð¾ì¹»¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê5¹»Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Ï·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎÂè2¡Ë¡¢´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±à¤Î3¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï12·î6Æü¡£Âç²ñ¤ÏÆ±27Æü¡¢28Æü¤Ë1²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢·è¾¡Àï¤ÏÍèÇ¯1·î7Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à°ìÍ÷¤«¤é¡£
¡ÚÁ´56ÂåÉ½°ìÍ÷¡Û
ËÌËÌ³¤Æ»¡¡±ó·Ú¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³13²óÌÜ¡Ë
ÆîËÌ³¤Æ»¡¡Î©Ì¿´Û·Ä¾Í¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
ÀÄ¿¹¡¡¡¡¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ¡Ë
´ä¼ê¡¡¡¡¡¡À¹²¬¹©¶È¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³37²óÌÜ¡Ë
µÜ¾ë¡¡¡¡¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡Ê30Âç²ñÏ¢Â³32²óÌÜ¡Ë
½©ÅÄ¡¡¡¡¡¡½©ÅÄ¹©¶È¡Ê6Âç²ñÏ¢Â³73²óÌÜ¡Ë
»³·Á¡¡¡¡¡¡»³·ÁÃæ±û¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
Ê¡Åç¡¡¡¡¡¡À»¸÷³Ø±¡¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë
°ñ¾ë¡¡¡¡¡¡è¬·Ì³Ø±à¡Ê14Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
ÆÊÌÚ¡¡¡¡¡¡¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡Ê26Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
·²ÇÏ¡¡¡¡¡¡ÌÀÏÂ¸©±û¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë
ºë¶ÌÂè£±¡¡¾»Ê¿¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë
ºë¶ÌÂè£²¡¡·ÄØæ»ÖÌÚ¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
ÀéÍÕÂè£±¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê31Âç²ñÏ¢Â³33²óÌÜ¡Ë
ÀéÍÕÂè£²¡¡ÀìÂç¾¾¸Í¡Ê31Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë
ÅìµþÂè£±¡¡ÌÜ¹õ³Ø±¡¡Ê6Âç²ñÏ¢Â³24²óÌÜ¡Ë
ÅìµþÂè£²¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¶È¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê9²óÌÜ¡Ë
¿ÀÆàÀîÂè£±¡¡¶Í°þ³Ø±à¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³23²óÌÜ¡Ë
¿ÀÆàÀîÂè£²¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê11²óÌÜ¡Ë
»³Íü¡¡¡¡¡¡»³Íü³Ø±¡¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡ËÌ±Û¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë
ÉÙ»³¡¡¡¡¡¡ÉÙ»³Âè°ì¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³17²óÌÜ¡Ë
ÀÐÀî¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ê21Âç²ñÏ¢Â³21²óÌÜ¡Ë
Ê¡°æ¡¡¡¡¡¡¼ã¶¹Åì¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³36²óÌÜ¡Ë
Ä¹Ìî¡¡¡¡¡¡ÈÓÅÄ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë
´ôÉì¡¡¡¡¡¡´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±à¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
ÀÅ²¬¡¡¡¡¡¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³14²óÌÜ¡Ë
°¦ÃÎÂè£±¡¡ÃæÉôÂç³Ø½ÕÆüµÖ¡Ê13Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë
°¦ÃÎÂè£²¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
»°½Å¡¡¡¡¡¡»ÍÆü»Ô¹©¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
¼¢²ì¡¡¡¡¡¡¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë
µþÅÔ¡¡¡¡¡¡µþÅÔÀ®¾Ï¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê17²óÌÜ¡Ë
ÂçºåÂè£±¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³25²óÌÜ¡Ë
ÂçºåÂè£²¡¡¾ïæÆ³Ø±à¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³43²óÌÜ¡Ë
ÂçºåÂè£³¡¡Âçºå¶Í°þ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë
Ê¼¸Ë¡¡¡¡¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê10²óÌÜ¡Ë
ÆàÎÉ¡¡¡¡¡¡¸æ½ê¼Â¶È¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê15²óÌÜ¡Ë
ÏÂ²Î»³¡¡¡¡¶áÂçÏÂ²Î»³¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ¡Ë
Ä»¼è¡¡¡¡¡¡ÁÒµÈÅì¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë
Åçº¬¡¡¡¡¡¡ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ê35Âç²ñÏ¢Â³35²óÌÜ¡Ë
²¬»³¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³5²óÌÜ¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡ÈøÆ»¡Ê19Âç²ñÏ¢Â³20²óÌÜ¡Ë
»³¸ý¡¡¡¡¡¡¹âÀî³Ø±à¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë
ÆÁÅç¡¡¡¡¡¡¾ëÅì¡Ê9Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë
¹áÀî¡¡¡¡¡¡ºä½ÐÂè°ì¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë
°¦É²¡¡¡¡¡¡¾¾»³À»ÎÍ¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³10²óÌÜ¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡ÅÚº´½Î¡Ê7Âç²ñ¤Ö¤ê19²óÌÜ¡Ë
Ê¡²¬Âè£±¡¡ÅìÊ¡²¬¡Ê26Âç²ñÏ¢Â³36²óÌÜ¡Ë
Ê¡²¬Âè£²¡¡ÃÞ»ç¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ¡Ë
º´²ì¡¡¡¡¡¡º´²ì¹©¡Ê44Âç²ñÏ¢Â³54²óÌÜ¡Ë
Ä¹ºê¡¡¡¡¡¡Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³23²óÌÜ¡Ë
·§ËÜ¡¡¡¡¡¡¶å½£³Ø±¡¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë
ÂçÊ¬¡¡¡¡¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë
µÜºê¡¡¡¡¡¡¹âÆé¡Ê15Âç²ñÏ¢Â³33²óÌÜ¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡¡¡¼¯»ùÅç¼Â¶È¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³24²óÌÜ¡Ë
²Æì¡¡¡¡¡¡¥³¥¶¡Ê8Âç²ñ¤Ö¤ê16²óÌÜ¡Ë