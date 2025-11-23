²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¢¼¡½÷¤Î¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤Ø¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤À¤Ã¤¿º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦»Ñ¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¦ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Î¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡ÖMoka¤Î¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö1¼ïÌÜ1¼ïÌÜ¥×¥í¥°¥é¥àÄÌ¤ê¤Î¡Ø¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¹»¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅÌ¶¥Áö¤ä¥ê¥ì¡¼¤Ï¤Ê¤¯É½¸½¤ÈÃÄÂÎ¤Î2¼ïÌÜ¤À¤±¤Î½Ð¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤äÁÈÂÎÁà¤ËÎ×¤à¼¡½÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±×¡¹ÆâÊÛ·Ä¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Moka¤ÏÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¥À¥ó¥¹¤ÈÁÈÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤À¤Ã¤¿º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦»Ñ¡×¤È¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¡¼¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£