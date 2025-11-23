Àîºê½Õ²Ö¡¡Íèµ¨¥·¡¼¥É¼º¤¦¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä£±£²·î¤ÎºÇ½ª£Ñ£Ô¤Ø¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë£Ç£Ã¡á£¶£µ£¹£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡¥Ä¥¢¡¼£µ¾¡¤ÎÀîºê½Õ²Ö¡ÊÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï£·£´¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î£³£´°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï£·£µ°Ì¡££²£²Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡°Ê¹ß¡¢ÊÝ»ý¤·Â³¤±¤¿¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï½éÆü¤«¤é£·£±¡¢£¶£·¡¢£·£²¡¢£·£´¤Ç²ó¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤ò¡ÖÃÓ¤Ë¤âÆþ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤«¤é£µ»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£ËÌ³¤Æ»£í£å£é£ê£é¥«¥Ã¥×¤Ç£¹°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É²Æ°Ê¹ß¤ÏÉüÄ´¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£±£²»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Êº£µ¨¤Î¡ËºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ½ª£Ñ£Ô¡Ê£±£²·î£²¡Á£µÆü¡¢°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º£Ã£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤·¡¢°¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î£±½µ´Ö¤ÇÎý½¬¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤â¤Ã¤È°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¥Ñ¥Ã¥È¤âÁ´Éô½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£