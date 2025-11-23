SixTONESµþËÜÂç²æ¡¢»öÌ³½ê¤Ë¡ÈÈýÌÓÁ´Äæ¤ê¡ÉÁêÃÌ¡ÖÁ³¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤é¡×ÅÄÃæ¼ù¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡Ö¤ä¤á¤Ê¡©¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ËÅÄÃæ¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ÈýÌÓ¤òÁ´Äæ¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¡È¥¬¥ÁÎø¡ÉÃæ¤Î¿ÍÊª¤ËÌó1»þ´Ö¸ÂÄê¤Î¸ø³«¹ðÇò
10·î7Æü¤Ë¡ÖÈýÌÓÁ´Äæ¤ê¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¡ª¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿µþËÜ¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢µþËÜ¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¡¢ËÜÅö¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Á¡¼¥Õ¤È¤«¤Ë¸ø¼°¤Ç³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂºÝ¤Ë»öÌ³½ê¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡Ö·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»öÈô¤Ö¤«¤â¤è¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏÈýÌÓ¤òÁ´Äæ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·µþËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÃÊ³¬¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤Èº£¸åÈýÌÓ¤òÁ´Äæ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤âÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡Ø³Æ½ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ï¤·¤¿¡×¤È»öÁ°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤È¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤³¤³¤«¤éSixTONES¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢Á³¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤é¡ªÈýÌÓ¤òÁ´Äæ¤ê¤·¤¿·Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤º¤ì¹Ô¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤À¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¡¼¥¯¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Ê¡©¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥´ñ¿´¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¡×¤ÈµþËÜ¤Î¡ÈÈýÌÓÁ´Äæ¤ê¡É¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¡£¡ÖÁ³¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³§¤µ¤ó°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á³¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¡×¤È²¿ÅÙ¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
