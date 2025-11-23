ÃæÅÄÍþ»Î¤¬SPÈ¯¿Ê¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤ò¡×Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢2Ï¢ÇÆ²¦¼ê
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎÂè1Æü¤¬23Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒSP¤Ç¤Ï2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÅÄÍþ»Î¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬84¡¦99ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ê¤ÉÁ´¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º¸Â¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤ÇÌó3½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²óÉü¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥µ¥ë¥³¡½¡¢¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Î4²óÅ¾2¼ï¤ËÄ©¤àÍ½Äê¡£¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£4²óÅ¾¡¢¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×Á´¤Æ¤Ç¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÌîÂÀæÆ¡ÊÀ±ÜÌ¹ñºÝ²£ÉÍ¡Ë¤¬79¡¦95ÅÀ¤Ç2°Ì¡£éâ¸¶ÂçÌï¡Ê¶ð¾ì³Ø±à¹â¡Ë¤¬74¡¦22ÅÀ¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£