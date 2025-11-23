ºâÁ°Ä¾¸«¡õ¹©Æ£°¤¿Ü¤¬°ì½ï¤ËÇÀ¶È¡¢ÄÇÂûºÏÇÝ¡õ¤´ÈÓ¤Î³ø¸Í¿æ¤¤Ç¤Ç¤òÎ®¤¹¡¡BS¶É¤¬³Àº¬¤òÄ¶¤¨¥³¥é¥Ü
¡¡·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÇÀLIFE¿Í¡É¤ÎÇÐÍ¥¡¦ºâÁ°Ä¾¸«¤È¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºâÁ°Ä¾¸«¤È¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢°ì½ï¤ËÇÀ¶È¤ËÎå¤àÍÍ»Ò
¡¡2¿Í¤Ï¸µ¡¹¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¹©Æ£¤ÏÂçÊ¬¡¦¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç°´ê¤Î½éÍèË¬¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÈª¤òÎý¤êÊâ¤¤¤ÆºîÊª¤ò¼ý³Ï¤·¤¿¤ê¡¢Êì²°¤ÎÃæ¤â»¶ºö¤·¤¿¤ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÇÂûºÏÇÝ¤Î¼êÅÁ¤¤¤ä¡¢¤´ÈÓ¤Î³ø¸Í¿æ¤¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡BSÌµÎÁÌ±Êü5¶É¤Ï¡¢24Æü¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡ÖBS³«¶É25¼þÇ¯¡ª5¶É¤Ç¥³¥é¥ÜWEEK¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶É¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡£BSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î27ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢BSÄ«Æü¡Ø¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤¬¹Ô¤¯ ÇÀ¶È»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤«¤é¹©Æ£¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÇÂûºÏÇÝ¤ÏÎÏ»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¡Ø¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤¬¹Ô¤¯ ÇÀ¶È»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢¤Ê¤ª¤ßÇÀ±àÎ®¤ËËÜµ¤¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£³ø¸Í¿æ¤¤´ÈÓ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿Å¤ò³ä¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òÆþ¤ì¤¿ÀäÉÊ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¿æ¤¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï½Ð±é¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¤´¤Á¤½¤¦¤¤¤¿¤À¤¯¡£