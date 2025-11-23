µð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à£Í£Ö£Ð¤Ç¾Þ¶â£³£°£°Ëü±ß¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£³Æ¼ïÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à£Í£Ö£Ð¤ËÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢¾Þ¶â£³£°£°Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤â¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¡¢¼éÈ÷¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£³£°»î¹ç¤Ç£·¾¡£±ÇÔ¡¢£²£°¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£²¡£¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤âµåÃÄµÏ¿¹¹¿·¤Î£´£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£µ£´¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£