¡ÚB1ÃæÃÇÁ°¤Î¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡Û¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï2¶¯¤«¡ÄµþÅÔ¤ÈÀéÍÕJ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤¬¡ÈÊ¿¶Ñ2¥±¥¿¡É¤Ç¥È¥Ã¥×Áè¤¦
¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡Ù¤ÎB1¥êー¥°Àï¤Ï¡¢Âè11Àá¤ò½ª¤¨¤¿11·î16Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢FIBA¸ø¼°Àï¤Î³«ºÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯¤ËÆÍÆþ¡£¥êー¥°ÀïÃæÃÇ»þÅÀ¤Ç¤ÎB1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1»î¹çÊ¿¶Ñ12.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤ÏÊ¿¶Ñ4.9ËÜ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤À¡£11·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Ï8ËÜ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤à17¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÍ×¤òÃ´¤¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥àー¥Ëー¡£2023－24¥·ー¥º¥ó¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1°Ì¤È0.8ËÜº¹¤ÎÊ¿¶Ñ11.4ËÜ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î15Æü¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï7ËÜ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃ¥¼è¤·¡¢¹ç·×14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾å°Ì2¿Í¤«¤é1.6ËÜº¹¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Î¥³¥Õ¥£¡¦¥³ー¥Ðー¥ó¤À¡£211¥»¥ó¥Á140¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤òÉð´ï¤ËÊ¿¶Ñ9.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£Ä¾¶á10»î¹çÃæ6»î¹ç¤Ç2¥±¥¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íê¤ì¤ë¡È¥´ー¥ë²¼¤ÎÈÖ¿Í¡É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Îµ¬Äê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¹ñÀÒÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¤¬7.4ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£µ¢²½Áª¼ê¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÀéÍÕJ¤ÎÅÏî´ÍºÂÀ¡Ê4.6ËÜ¡Ë¡¢±§ÅÔµÜ¤ÎÃÝÆâ¸øÊå¡Ê4.3ËÜ¡Ë¤¬Â³¤¯¡£
¡¡B1¥êー¥°ÀïÂè11Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¡¢B1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âè11Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÎB1Ê¿¶Ñ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊµþÅÔ¡Ë12.2ËÜ
2°Ì¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥àー¥Ëー¡ÊÀéÍÕ£Ê¡Ë11.4ËÜ
3°Ì¡§¥³¥Õ¥£¡¦¥³ー¥Ðー¥ó¡Ê¹Åç¡Ë9.8ËÜ
4°Ì¡§¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥º¡ÊÂçºå¡Ë9.7ËÜ
5°Ì¡§¥·¥çー¥ó¡¦¥ª¥Þ¥é¡ÊFEÌ¾¸Å²°¡Ë9.6ËÜ
6°Ì¡§¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¡Ê°ñ¾ë¡Ë9.3ËÜ
7°Ì¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å¡ÊSR½ÂÃ«¡Ë9.1ËÜ
8°Ì¡§¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÊÀîºê¡Ë8.9ËÜ
9°Ì¡§¥¿¥Êー¡¦¥°¥íー¥ô¥¹¡Êº´²ì¡Ë8.9ËÜ
10°Ì¡§¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¡ÊÅçº¬¡Ë8.8ËÜ
11°Ì¡§¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡Ê²£ÉÍBC¡Ë8.7ËÜ
12°Ì¡§¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Ñー¥É¥ó¡ÊAÀéÍÕ¡Ë8.7ËÜ
13°Ì¡§¥»¥¯ー¡¦¥É¥¥¥à¥Ö¥ä¡Ê±ÛÃ«¡Ë8.6ËÜ
14°Ì¡§¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¡ÊAÅìµþ¡Ë8.6ËÜ
15°Ì¡§¥¸¥ã¥ê¥ë¡¦¥ª¥«¥Õ¥©ー¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë8.4ËÜ
16°Ì¡§¥¢¥¥ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡ÊÄ¹ºê¡Ë8.4ËÜ
17°Ì¡§¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥«¥É¥¥¡ÊÅçº¬¡Ë8.2ËÜ
17°Ì¡§¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥êー¡ÊÎ°µå¡Ë8.2ËÜ
19°Ì¡§¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¨¥µ¥È¥ó¡ÊÌ¾¸Å²°D¡Ë8.2ËÜ
20°Ì¡§¥ä¥Ëー¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ä¥§¥ë¡Ê½©ÅÄ¡Ë7.9ËÜ
20°Ì¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥¬¥¹¥È¡Ê¼¢²ì¡Ë7.9ËÜ
¡ÚÆ°²è¡Ûºòµ¨¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¤Î¡È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡É¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü