¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¿·´´Àþ¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¿·´´Àþ¤¬½¸¹ç¡Ú¿·´´Àþ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Çー2025¡Û
²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¾è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¿·´´Àþ¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¿·´´Àþ¤¬½¸¹ç
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó3Ëü2000¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ìó5000¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤äÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·´´Àþ¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ÆÂç¶½Ê³¡ª
¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¤È¿·´´Àþ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿¿Í¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾Íè¡¢¼Ö¾¸¤µ¤ó¤È¤«±¿Å¾»Î¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¿·´´Àþ¤Î°ÂÁ´¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤ËÏ¢µÙ¤ÎÃæÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£