¡Ö¤â¤·»ä¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Ê¤é¡Ä¡×Éñ¤Î³¤¤µ¤ó¸«²ò¤ËSNS°Õ¸«Ê®½Ð¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¡ÖÊ°¤ê¡×¡Öº¬ÀÏÀ¤Ï»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£11¾¡3ÇÔ¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¡¢´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°ÂÌêÀîÉô²°¡Ë¤È¤È¤â¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤òÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬Àé½©³ÚÅöÆü¤ËµÙ¾ì¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡£NHK¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¾®·ë¤ÎÉñ¤Î³¤½¨Ê¿¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤·»ä¤¬Âç¤ÎÎ¤¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¡Öº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ç1¥«·î´Ö¤Î°ÂÀÅ²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¾ì¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È13ÆüÌÜ¤Î°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÇÄË¤á¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡Öº¸¤Î¸ªº¿´ØÀá¤òÄË¤á¤¿¡£º£Ä«·Î¸Å¾ì¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤ÆÌµÍý¤µ¤»¤º¤ËµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÎµÙ¾ì¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤Ï23Ç¯²Æ¾ì½ê¤Î½éÅÚÉ¶°ÊÍè½é¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·ë¤Ó¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Ë¾ºÎ¶¤Îº£Ç¯½é¾ì½ê°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤º¤ËÍ¥¾¡·èÄê¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Éñ¤Î³¤¤µ¤ó¤ÏÃæ·Ñ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¡ÖÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤â¤·»ä¤¬Âç¤ÎÎ¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤«Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤¤·ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²£¹Ë¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ë¼ºÎé¤À¤è¡×¡ÖÄË¤ß»ß¤á¤ò¤¦¤Ã¤Æ¤Ç¤â½Ð¤ë¤Ù¤¤ß¤¿¤¤¤Êº¬ÀÏÀ¤Ï»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¡ÖÉñ¤Î³¤¤µ¤ó¤¬¡Ø»ä¤Ê¤é¤±¤¬¤ò±£¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×¤ÈÉñ¤Î³¤¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¼ºÎé¤¹¤®¤Þ¤¹¤·¡¢Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÉñ¤Î³¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¹ó¤¹¤®¤ÆÀä¶ç¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¹Í¤¨¤¿¤é±ÑÃÇ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¾¡¤òÁè¤¦²£¹Ë¤¬µÙ¤à¤ó¤À¤«¤éÍ¾Äø¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Öº£ÌµÍý¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£