¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈºÊ¤Î11Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¡¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤äÄ¹ÃË¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¯¤ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤Ê¤É¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤È¤ÎÎø¿Í»þÂå¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Öanniversary¡×¤ÈÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ°¦¤ÎÍ§¤ÈÊâ¤ó¤À11Ç¯¡£Îø¤¹¤ë»Ò¶¡»þÂå¤«¤é¡ÄÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ø¡Ä¤½¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢Ìîµå¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤Ø¡£ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´Å¤¯µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¤«¤ê¤·¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¥Ç¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥¤¥ë¥«¤È°®¼ê¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤à¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¯¤ó¤â¤Þ¤À¾®¤µ¤ÊÀÖ¤óË·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â²¿Ëç¤â¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¶¦¤Ë3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó²ÈÂ²¤ÎºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö11Ç¯´Ö¡¢ËèÆü°¦¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈºÆ¤Ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£