¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈ¿ÊÆÀ¯¸¢Å¾Ê¤ÁÀ¤¤ÈëÌ©¹©ºî¤«¡Ä¿ôÆüÆâ¤Ë³«»Ï¤Î½àÈ÷¤ÈÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¸þ°æ¤æ¤¦»Ò¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï£²£²Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊºîÀï¤ò¿ôÆüÆâ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡È¿ÊÆ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÎÅ¾Ê¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè£±ÃÊ³¬¤ÏÈëÌ©¹©ºî¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºîÀï¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÇ½ª·èÄê¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢ËãÌô¤ÎÌ©Í¢ÂÐºö¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ºÇ¿··¿¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¤ò¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
