¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Ë¡©º£¤¹¤°¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤ÊÅß¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡Ù£³Áª
´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ö´¥Áç¤ÇÊ´¿á¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬Éâ¤¯¡×¡ÖÈ©¤¬¤¯¤¹¤à¡×¤Ê¤É¡¢ÅßÆÃÍ¤Î¥á¥¤¥¯Çº¤ß¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¡¢È©¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥á¥¤¥¯½¬´·¡É¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÏ·¤±È©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÅß¥á¥¤¥¯¤ÎNG½¬´·¡×¤È¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÊÝ¼¾¤Ê¤·²¼ÃÏ¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ÇÉâ¤¡õ¾®¥¸¥ï¤Î¸µ
Ä«¤ÎË»¤·¤µ¤«¤é¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸å¤¹¤°¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©´¥Áç¤·¤¿È©¤ËÄ¾ÀÜ¥Ù¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥è¥ì¡¦Ê´Éâ¤¡¦¾®¥¸¥ï¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥Þ¥Ã¥È¤¹¤®¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡É¤ÇÈ©¤Î±Æ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë
¥Ä¥ä¤òÍÞ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¡¢Åß¤Î´¥ÁçÈ©¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¡£ÆÃ¤Ë¸üÅÉ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¤»¤º¡È¤Î¤Ã¤Ú¤ê¡¦¤¯¤¹¤ßÈ©¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¡£
º£¤Ï¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ä¥ä·Ï¥ê¥¥Ã¥É¤¬¼çÎ®¡£ËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤À¤±¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È·ì¿§¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ñ¥¦¥À¡¼½Å¤Í¤¹¤®¡É¤Ï°ìµ¤¤ËÏ·¤±¸«¤¨
¥Æ¥«¥êËÉ»ß¤Ë¤È¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢´¥Áç¤ò°²½¤µ¤»¡¢È©É½ÌÌ¤Î¼Á´¶¤ò¡È¥«¥µ¤Ä¤¤¤¿°õ¾Ý¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢T¥¾¡¼¥ó¤È¤¢¤´¤À¤±·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤ë¡ÈÉôÊ¬¥Ñ¥¦¥À¡¼»Å¾å¤²¡É¤ËÊÑ¹¹¤ò¡£È©¤Î¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥´¥Áç¤Ë¤è¤ëÊ´¿á¤¤ä¸üÅÉ¤ê´¶¡¢ÌÜ¸µ¤Î¾®¥¸¥ï¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡ÈÏ·¤±È©¸«¤¨¡ÉÅß¥á¥¤¥¯¤ÎÅµ·¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Åß¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢ÉÔÂ¤Ç¤âÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¡£º£²óµó¤²¤¿£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢È©¤Î°õ¾Ý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤È·ì¿§´¶¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê½É¤ë¡È¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡É¤Ç¡¢´¥Áç¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë
¤³¤ÎÅß¤³¤½¡¢¡È¥Ä¥ä¤È·ì¿§¤Ç¼ã¸«¤¨¤¹¤ë¥á¥¤¥¯½¬´·¡É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä¡¡¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
🌼¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Ë¡©º£¤¹¤°¤ä¤á¤¿¤¤¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÅß¥á¥¤¥¯¡Ù£³Áª