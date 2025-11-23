¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤ËºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤è¤¦¤¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬21Æü¡¢22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢°é»ù¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª
¡¡21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¿ù±º¤Ï¡Ö»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤Æ¡¢Æø¤ä¤«¤Ê²æ¤¬²È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¡ÖÃÄ¤é¤ó¥¿¥¤¥à¡Á¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ22Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÔ¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ18Ç¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤è¤¦¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯!!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£