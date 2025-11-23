¤³¤ÎÅß¤Î¼çÌò¥¢¥¤¤Ë¡£´Å¤µ¤ÈÀöÎý¤¬Æ±µï¡Ú¥ë¥Ê¥½¥ë¡Û¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê£¸¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç³ð¤¦ºÇ½Ü¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¯¤³¤Î»þ´ü¡¢ÌÜ¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ú¥ë¥Ê¥½¥ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÂÄê£¸¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊEX04 ¥Ù¡¼¥¸¥å¥¤¥ó¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ë¡×¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥à¥È¡¼¥ó¤Ë¡¢·ì¿§¡¦Æ©ÌÀ´¶¡¦Î©ÂÎ´¶¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÅß¤é¤·¤¤¡È½À¤é¤«¤¤¿¼¤ß¡É¤¬½É¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬¤è¤êÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¿§¤Î»È¤¤Êý¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼Á´¶¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬²Ö³«¤¯¡È´ÅÈþ¥Ù¡¼¥¸¥å¡É¤Î£¸¿§¹½À®
¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¡Ö½Å¤Ê¤ê¡×¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥é¥á¤È°Û¤Ê¤ë¼Á´¶¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ë¥Ê¥½¥ë¡Ö¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¸ÂÄê£±¼ï¡ÊEX04 ¥Ù¡¼¥¸¥å¥¤¥ó¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ë¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ì¿§¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»Å¹þ¤à¥¦¥©¡¼¥à¥«¥é¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤ËÍß¤·¤¤¡È½À¤é¤«¤µ¡É¤È¡È±ü¹Ô¤¡É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼Â¸½¡£¶¯¤¹¤®¤º¡¢ÃÏÌ£¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¤È¤í¤ß¥«¥é¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÉÊ¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â»È¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¥Á´¿§¥«¥é¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á
¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤Î¤ÇÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¼«ºß¤ËÊÑ²½¡£ÆÃ¤Ë¥é¥á¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Åß¥á¥¤¥¯¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Þ¤Ö¤¿¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤Èµ±¤¡¢Â¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤¬¡Èº£¤Ã¤Ý¤¯¡É±Ç¤¨¤ë¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤º»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢C¡¦D¡¦E¡¦H¤ò»È¤Ã¤¿ÀöÎý¥Ö¥é¥¦¥ó¥á¥¤¥¯¡£¥Ù¡¼¥¹¤ËE¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢Æó½ÅÉý¡ÁÌÜ¿¬¤ËH¤Î±Æ¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¸å¤ËD¤Î¹âµ±ÅÙ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥Ö¥ë¡¼¥é¥á¤òÃæ±û¤Ë¾¯ÎÌ¥ª¥ó¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡ÈÅß¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´¶¡É¤¬Éº¤¦º£¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Ç»¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ¸ºß´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤âÌë¤ÎÍ½Äê¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤ÎÆü¤Ç¤â¥á¥¤¥¯¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤Ï¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÉþ¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏA¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¤òÎÞÂÞ¤äÌÜÆ¬¤Ë¤Ò¤È¤µ¤¸¥×¥é¥¹¡£½Å¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤ÊÅß¥³¡¼¥Ç¤Î¡ÈÈ´¤±¡É¤òºî¤ê¡¢É½¾ð¤Ë¼«Á³¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Î´éÎ©¤Á¤Ç¤â´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡¢¡È¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤µ¡É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¼Î¤Æ¿§¤Ê¤·¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Ìµ¸Â¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥¤¥¯¤¬¹¤¬¤ë
º£²ó¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥á¤ÎÎ³¤¬Èó¾ï¤Ë¾åÉÊ¤ÇÊ´¤È¤Ó¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Ø¤ÎÌ©ÃåÎÏ¤âÍ¥½¨¡£¥Ù¡¼¥¸¥å´ðÄ´¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖËÁ¸±¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÇ»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡×°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÈÂ¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¡É¤¬´°À®¤·¡¢´Å¤µ¡¦·ì¿§´¶¡¦Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Þ¤È¤¨¤ë»ÅÍÍ¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤âµÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤âÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë£±ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¼çÌò¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡õphoto¡§Chami¡ä
