¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤ÇÂç·ãÁö¡õ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤ÇÂç·ãÁö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¡£´Ý¤ä²¬ËÜ¤é¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÖÇòË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡Ö¼Ú¤êÊª¶¥Áö¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ£²£°£°¾¡Åê¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤¯¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï²£°ìÀþ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¶¥Áè¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£³°Ìî¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤ªÂê¤Î»æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÜÎÝ¤«¤éÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é±¦Ãæ´Ö¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¸»ú¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Ï¥º¥ì¡×¡£¤â¤¦°ìÅÙ±¦Ãæ´Ö¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏºÂ¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ¼¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤òµÒÀÊ¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡×¤Î¤ªÂê¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¼«¤é°ìÎÝÂ¦¤ÎµÒÀÊ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤òÃµ¤·¤¿¡£¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤ªÂê¤ËÄ©Àï¡£¸«»ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¯Ç¯¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢ÅÄÃæ¾¤â±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£