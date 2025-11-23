¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¤¬¼Ú¤êÊª¶¥Áö¤Ë½Ð¾ì¡ÖÃ¯¤«¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×Âç¾ëÂî»°¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é¥·¡¼¥µ¡¼£²ÂÎ¤òÇÒ¼Ú
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤Î¼Ú¤êÊª¶¥Áö¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¢¤ëÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë¾Ã¤¨¤¿¹ÃÈå¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥·¡¼¥µ¡¼£²ÂÎ¤òÇÒ¼Ú¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¡ÖÂç¾ëÁª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂçÇú¾Ð¡£²Æì½Ð¿È¤ÎÂç¾ëÂî¤«¤é¡È¼é¤ê¿À¡É¤òÇÒ¼Ú¤·¡¢¤ªÂê¤ËËþÅÀ²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£