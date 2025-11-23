P&G¤¬¤Û¤ÜÆÈÀê¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë´´Éô¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê»²Æþ¡Ä¥æ¥ËŽ¥¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎŽ¢»æ¤ª¤à¤ÄŽ£¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆâÅÄÏÂÀ®¡ØµÒ´Ñ¤è¤ê¼ç´Ñ¡¡¡È»Å»ö¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×¹ÍË¡¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¥Ð¥Ö¥ë¤Îæ«¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤À·Ð±Ä¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à
¾¯¤·¸Å¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ä³ô¼°Åê»ñ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»Ô¾ì¤ÏÁêÅö²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¼þ¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤ÞÇã¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ»¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³ô¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åê»ñÏÃ¤Ë°ìÀÚ¡¢¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Èà¤é¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿¸å¤âÍ¾·×¤ÊÂ»¼º¤òÊú¤¨¤º¤ËºÑ¤ß¡¢¸·¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤ÆÌÙ¤±ÏÃ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Â·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ¡ÈÌÙ¤±ÏÃ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤ÏÃ¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¤³¤È¤ò¿Í¤Ë´«¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ð¸³Åª¤Ê´ª¤Ë½¾¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤Ï¡È¥Ð¥Ö¥ë¤Îæ«¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡£
¢£¿®¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ï¼±¡×¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¡×
¤³¤Î¤È¤¤Î¡ÖµÒ´ÑÀ¡×¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
À¤¤ÎÃæÁ´ÈÌ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¡¢¡Ö³ô¤äÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê»ñ¤Î¹çÍýÀ¡×¤òÀâ¤¯ÏÀÍý¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤½¤Î¹çÍýÀ¤òÂçÀª¤Î¿Í¤ËÀëÅÁ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÏÀÍý¡×¤Ë½¾¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢·ë¶É¡¢ÇËÌÇ¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Àè¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ç´ÑÅª¤Ê´¶³Ð¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢Åê»ñÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Èà¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£³Î¤¿¤ëº¬µò¤ä¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢À¤´ÖÅª¤Ê¾ï¼±¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¡×¤ò¿®¤¸¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ä¿ôÃÍ¤«¤é¹çÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤òÍ½¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤³¤Î¥Ð¥Ö¥ë´íµ¡¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë°ìÂÎ¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÍ¯¤¤¤¿¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÏÃ¤Ë¤³¤½¡¢¸½Âå¿Í¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ç´Ñ¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶µ·±¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤À¡£
¢£¡Ö±¦Ç¾Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¡×¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤è¤¯µ¯¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç³«È¯Éô¤¬¡Ö²è´üÅª¤Ê¿·À½ÉÊ¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï´¶³ÐÅª¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÒÆâÅª¤Ë¤Ï¡¢¿·À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡£
¤½¤³¤Ç±Ä¶ÈÉô¤Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï²áµî¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤à¤í¤ó¡¢²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸½¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Ê¤É¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¼ºÇÔÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÁ°Îã¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´¶³ÐÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Æ³°¡ÈÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö±¦Ç¾Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¡×¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤¤Ë¥í¥¸¥«¥ë¤Ê»×¹Í¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄì¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¡×¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¡Ö»æ¤ª¤à¤Ä¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥ï¥±
¡Ö±¦Ç¾Åª¤Ê¼ç´Ñ¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Í¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Û¤É¡Ö´ª¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ÎÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ø±¦Ç¾»×¹Í¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥àÁÏ¶È¼Ô¡¢¹â¸¶·Ä°ìÏ¯»á¤Î»öÎã¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÅª³Î¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤¬½÷À¸þ¤±¤ÎÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢´´Éô¤¿¤Á¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»æ¤ª¤à¤Ä¡×¤Î»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤ò¤·¤¿¡£
»æ¤ª¤à¤Ä¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎP¡õG¤¬¡¢¤Û¤Ü»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤â»ñËÜÎÏ¤â³«È¯ÎÏ¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÂÐ¹³¤·¤Æ¤â¡¢¾¡¤Æ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤ÐÂçÂÇ·â¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢»ä¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¹â¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¡Ö´ª¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌµËÅ¤È¤â¸À¤¨¤ëÄ©Àï¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤À¡£
·ë²Ì¡¢Èà¤Î¡Ö´ª¡×¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤Î»æ¤ª¤à¤Ä¤Ï¡¢µðÂç´ë¶È¤Î¶¥¹ç¾¦ÉÊ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼çÎÏ»ö¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµËÅ¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿Ä©Àï¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤Ê¤¼Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ï¡Ö´ª¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Î¤È¤¤Î¹â¸¶»á¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¡¦»×¤¤¤Ä¤¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¤è¤¯¤è¤¯ÇØ·Ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¹â¸¶»á¤Ï´ª¤À¤±¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¬µò¤È¤Ê¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Åö»þ¤Î¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤ÏÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬²æ¤¬»Ò¤Ë»æ¤ª¤à¤Ä¤òÇã¤¦°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤Ï¡¢À¸ÍýÍÑÉÊ¤À¤±¤ò¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤È¤¹¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¿·µ¬»ö¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»æ¤ª¤à¤Ä¡×¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢¹â¸¶»á¤Ï·è¤·¤Æ»³´ª¤ÇÂç¤½¤ì¤¿Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÃÎ¼±¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¾¡»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤³¤½¡¢¹â¸¶»á¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦´ª¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡Ö´ª¡×¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
----------
ÆâÅÄ ÏÂÀ®¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤«¤º¤Ê¤ê¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÆÃÊÌµÒ°÷¶µ¼ø
ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê½¤Î»¡ÊMBA¡Ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊBCG¡ËÆþ¼Ò¡£2000 Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤ÇBCGÆüËÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£2006Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÍÎÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È25¿Í¡×¤ËÁª½Ð¡£2006Ç¯¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï°Õ»×·èÄêÏÀ¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬ÏÀ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤ò¶µ¤¨¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø²¾Àâ»×¹Í¡Ù¡ØÏÀÅÀ»×¹Í¡Ù¡Ø±¦Ç¾»×¹Í¡Ù¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀï¤¤Êý¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¦¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÆÃÊÌµÒ°÷¶µ¼ø ÆâÅÄ ÏÂÀ®¡Ë