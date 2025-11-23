¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï5°Ì¡Ö¤½¤í¤½¤í´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µÜºê¸©¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡8°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤È5ÂÇº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢5ÈÖ¤Ç¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï7ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¡¢8ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤¹¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¡Ö7ÈÖ¡¢8ÈÖ¤Ç¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡11ÈÖ¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤«¤é3ÂÇ¤òÍ×¤·¥Ü¥®¡¼¡£15ÈÖ¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡Ö10¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¬¡¢16ÈÖ¤ÇÂè2ÂÇ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¡Ö16ÈÖ¤ò¥Ñ¡¼¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÄ´À°¤Ë¶ìÎ¸¤·¤¿4Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö4Æü´Ö¤È¤â°ã¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥Æ¥¹¥È¤·¤¿ËÜ¿ô¤Ï10¤ò²¼¤é¤Ê¤¤¡£Âç²ñÁ°¤ÎÄ´À°¤Ç2ËÜ¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¡È¥¨¡¼¥¹¸õÊä¡É¤¬ÇËÂ»¡£3ÆüÌÜ¤â¿·¤¿¤Ê1ËÜ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê1ËÜ¤òÁª¤ó¤ÀºÇ½ªÆü¤Ï¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï6µå¤À¤±¡£¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ1ÈÖ¥Æ¥£¡¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ºÇ½é¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò°®¤Ã¤¿2ÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼No¡¦1¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡¦²ÏËÜ¤ò10¥ä¡¼¥É¶á¤¯¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨¤Ï57¡¦143¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4Æü´Ö¤Ç°ìÈÖ¹â¤¯¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤Ï¤³¤Î1»î¹ç¤À¤±¡£¥Û¥¹¥È¥×¥í¤È¤·¤Æ4Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖµÜºê¤Ç¤ä¤ë»î¹ç¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤í¤½¤í´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£²ó¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿14Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê12·î4Æü³«Ëë¡¢¥Ð¥Ï¥Þ¡Ë¡£¡Ö¥³¡¼¥¹¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢º½ÃÏ¤«¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º½Í·¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£