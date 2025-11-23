·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤ê¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¡Ä°å»Õ¤¬Ž¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤ÆŽ£¤È´«¤á¤ëÉÂµ¤Í½ËÉ¤ÎÀµ²ò
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐÀî±Ñ¾¼¡Ø¹¬¤»¤ÊÏ·¿ê¡¡°å»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤ë³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÎÏ¡×¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¿Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡½¡½¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÕÌ£¤È³èÍÑË¡
¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö·ò¿Ç¡×¤È¡Ö¸¡¿Ç¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
·ò¿Ç¤ÏÂÎÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄê·ò¿Ç¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥á¥¿¥Ü·ò¿Ç¡×¡Ë¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸¡¿Ç¤ÏÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤ò»Ø¤·¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ä¹üÁÆò¢¾É¤Î¸¡¿Ç¤Ê¤É¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë75ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô·ò¿Ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ò¿Ç¤Ç¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÆâ²Ê¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¡ºº¹àÌÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸Ç¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÊâ¤¯Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÆüÉÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ÎÊý¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¡¢´ðËÜÅª¤ËÌµÎÁ¤Ç¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤ÒÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ò¿Ç¤Î·ë²Ì¡¢¹â·ì°µ¤ä»é¼ÁÂå¼Õ°Û¾ï¡Ê¹â»é·ì¾É¡¦¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë·ì¾É¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂÑÅüÇ½°Û¾ï¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â¡¢Ç¾Â´Ãæ¡ÊÇ¾½Ð·ì¤äÇ¾¹¼ºÉ¡Ë¤ä¿´Â¡·ì´É¼À´µ¡Ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î´í¸±°ø»Ò¤ò¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×¤Ï¡¢¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤¬Âç¤¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤â´Þ¤á¤¿Äê´üÅª¤Ê·ò¿Ç¤ò
¤Þ¤¿¡¢·ì°µ¤ä·ìÅü¤òÅ¬Àµ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤ä·ìÅü¤Î°Û¾ï¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·ò¿Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤â´Þ¤á¤¿Äê´üÅª¤Ê·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Â¡´ï¤ä¤¬¤ó¤Î°Û¾ï¤¬Áá´ü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏËèÇ¯·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°úÂà¸å¤Ï¤½¤Î½¬´·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌÌÅÝ¤Ç·ò¿Ç¤òÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¹âÎð¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢·ò¿Ç¤ä¸¡¿Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¤Î¼Á¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀÌô¤ò¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ò¿Ç¤ä¸¡¿Ç¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¤½¤Î°å»Õ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇºÎ·ì¤äºÎÇ¢¤ò¹Ô¤¤Í¹Á÷¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î·ò¿Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀºÅÙ¤ä¿®ÍêÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼ÂÎÀ©¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉ¬¤º°åÎÅµ¡´Ø¤ÇºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¤±¤ë¸¡ºº¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ëÊ¬¡¢¿®ÍêÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¿Ç¤Î¡Ö¼õ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ï¥À¥á
Ä¹Ç¯¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¡ºº¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±³Î¸Ç¤¿¤ë°å³ØÅªº¬µò¤¬Î¢¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°ß¥«¥á¥é¤äÊØÀø·ì¸¡ºº¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¤ÎÇ´Ëì¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ½Ð·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤ä¡¢Ä²¤Ë·ê¤¬³«¤¯¥ê¥¹¥¯¡¢ÄÃÀÅºÞ¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¸ÆµÛ¤¬¼å¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö¸¡ºº¤Î¤ä¤á»þ¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ò¿Ç¤ä¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢·ë²Ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àµ¾ïÃÍ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸¡ººÂÐ¾Ý³°¤ÎÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°Û¾ïÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢°å»Õ¤È°ì½ï¤ËÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ç³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ò¿Ç¤Ï¡Ö¼õ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°Û¾ïÃÍ¤¬¡¢Â¨¡¢¼£ÎÅÂÐ¾Ý¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
·ò¿Ç¤Î·ë²Ì¤Ç¡Ö¿ôÃÍ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¸¡¿Ç¤Ç¡Ö°¤¤ÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨·ë²Ì¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°å³ØÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤Î°Û¾ïÃÍ¤¬¡¢Â¨¡¢¼£ÎÅÂÐ¾Ý¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ò¿Ç¤ä¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ìÈÌÅª¤Ê´ð½àÃÍ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ·ë²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ÈÂÎ¤ÎÂå¼Õ¤äµ¡Ç½¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤ÎÃÍ¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð·ìÅüÃÍ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³è½¬´·¤äÂÎÄ´¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°Û¾ïÃÍ¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¸¡ºº¤ä¡¢¾ÜºÙ¤ÊÌä¿Ç¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£·ò¿Ç·ë²Ì¤ò°åÎÅ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
·ò¿Ç¤ä¸¡¿Ç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢°Û¾ïÃÍ¤¬¼ÂºÝ¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£°å»Õ¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³èÇØ·Ê¤ä²ÈÂ²Îò¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂÎÄ´¤â´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¸¡ºº¤äÀ¸³è»ØÆ³¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£¸å¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ°Ê³°¤Ë¤âÍê¤ì¤ëÀìÌç¿¦¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ»Î¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤òÁêÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤È½Ð²ñ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¿Ç·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¿É¤¤ÄÉ²Ã¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌô¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö·ë²Ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾·×¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¿Ç·ë²Ì¤ÏÏ·¤¤¤ÈÉÂµ¤¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¤¬¤«¤ê
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ¬¤¬½Å¤¤´¶¤¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ò¿Ç¤Ç¹â·ì°µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ìô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÂÎÄ´¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¹âÎð¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Êâ¹Ô¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆñÄ°¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸«Æ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢²ð¸î¤äÀ¸³è¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤òË¬¤ì¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¸«¼é¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤¬ÁýÉý¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢°Â¿´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤ÏÏ·¤¤¤ÈÉÂµ¤¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤·ò¹¯¤È¼ÀÉÂ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî ±Ñ¾¼¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤Ò¤Ç¤¢¤¡Ë
°å»Õ
1973Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ°å³ØÇî»Î¼èÆÀ¡£¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¢Æ©ÀÏÀìÌç°å¡£¸½ºß¡¢°åÎÅË¡¿ÍÐó¹Ô²ñ¾ëÀ¾ÉÂ±¡Éû±¡Ä¹¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼Âç³ØÎ×¾²¶µ¼ø¡£¶ÐÌ³°å¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¿ÕÂ¡ÉÂ¿ÇÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ï·¿ê´µ¼Ô¤Î¡Ö´Ç¼è¤ê°å¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Ì³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê°å»Õ ÀÐÀî ±Ñ¾¼¡Ë