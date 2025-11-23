J2Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏÂçº®Àï¡ª¡¡3¥Á¡¼¥à¤¬²ÄÇ½À»Ä¤·ºÇ½ªÀá¤Ø¡¡J1¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¼ó°ÌÄ¹ºê¤«¤é4°ÌÆÁÅç¤Þ¤Ç4¥Á¡¼¥à
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤ÎÁ´10»î¹ç¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°Àá2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬Æ±¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Æ±4°ÌÀéÍÕ¤ÏÂçÊ¬¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Æ±3°ÌÂçµÜ¤ÏÆ±5°Ì¤ÎÆÁÅç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢J1¾º³Ê¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºÇ½ªÀá¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÏÄ¹ºê¡¢¿å¸Í¡¢ÀéÍÕ¤Î3¥Á¡¼¥à¡¢2°Ì°Ê¾å¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëJ1¼«Æ°¾º³Ê¤ÏÆÁÅç¤ò´Þ¤á¤¿4¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡£3¡Á6°Ì¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤Ï¡¢ÈØÅÄ¤Þ¤Ç¤Î7¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£
¢¦J2½ç°Ì¡ÊÂè37Àá½ªÎ»»þ¡Ë
¡Ê1¡ËÄ¹ºê¡¡¾¡¤ÁÅÀ69¡¡ÆÀ¼ºº¹¡Ü19
¡Ê2¡Ë¿å¸Í¡¡¾¡¤ÁÅÀ67¡¡ÆÀ¼ºº¹¡Ü19
¡Ê3¡ËÀéÍÕ¡¡¾¡¤ÁÅÀ66¡¡ÆÀ¼ºº¹¡Ü17
¡Ê4¡ËÆÁÅç¡¡¾¡¤ÁÅÀ64¡¡ÆÀ¼ºº¹¡Ü21
¡Ê5¡ËÂçµÜ¡¡¾¡¤ÁÅÀ63¡¡ÆÀ¼ºº¹¡Ü22
¡Ê6¡ËÀçÂæ¡¡¾¡¤ÁÅÀ62¡¡ÆÀ¼ºº¹¡Ü12
¡Ê7¡ËÈØÅÄ¡¡¾¡¤ÁÅÀ61¡¡ÆÀ¼ºº¹¡Ü7