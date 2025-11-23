¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬Íèµ¨¤«¤éÉüµ¢¡ª¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï23Æü¡¢ËÜµò¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¡¡2025¡¡presented¡¡by¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯2·î¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬»àµî¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤¬¥Ê¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Î¾¼ê¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢Èà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Áª¼ê¤ÎÌöÆ°¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¿ÀµÜ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉüµ¢Àë¸À¤Ç¤¿¡¼¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÖÃÓ»³´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¹æµã¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¤Ä¤Ð¶åÏº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¡¢µåÃÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ùÀÓ¤Ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÈ¯É½°ÊÍè¡¢²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄºÂ×¤·¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Ëå¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤ß¡×¤¬¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÊ¬¤âµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÎÓÅÄÅ¯ºÈµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ë´Ø¤·¤ÆÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£31Ç¯¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤È³§¤µ¤ó¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤ÆºÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£