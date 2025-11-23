ÚìÅÄ¿ð´õ¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯È½Äê¤Ç´°¾¡¡ªÊÆ¹ñ¤ÇWBO½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂV6¤ËÀ®¸ù
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBO½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦ÚìÅÄ¿ð´õ¡Ê29¡á»°Ç÷¡Ë¤¬Æ±µé4°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¥°¥í¥ê¥¢¡¦¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¡Ê31¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Î3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢6ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÚìÅÄ¤Ï¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ï¢¾¡¡Ê2K0¡Ë¡¢¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¤Ï16¾¡¡Ê7KO¡Ë4ÇÔ3Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÚìÅÄ¤Ï½øÈ×¤³¤½¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¤ËÂÐ¤·¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¸¥ã¥Ö¤Çµ÷Î¥¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£5²ó¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¡¢7²ó¤Ë¤ÏÉ¡·ì¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤É°µÅÝ¤·¤¿¡£½ªÎ»¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¼ê¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤ò°ì¼þ¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸3¿Í¤ÎºÎÅÀ¤ÏÁ´¤Æ100¡½90¤Ç¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÚìÅÄ¤Ïº£Ç¯ÊÆ¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Á´¤ÆÊÆ¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë4ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£»î¹çÁ°¤ÎÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸²¬»³¸©½Ð¿È¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤é¤Î³èÌö¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÈà¤é¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÈà¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤â¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Ï»³ËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£