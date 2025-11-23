ÌÜ³Ð¤á¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÄŽ¢¿²¼¼¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¿ÍŽ£¤Ë¤ª´«¤á¤Î¡ÈÀßÄê¡É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÊ¿¿®¹§¡¢ÂçÊ¿Ä«»Ò¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤
¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤âÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÃÊº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿Äù¤áÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤´¤»¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤Ç»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¤¿¤á¤À¤±¡×¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤Ï¡Ö¼êÃÊ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÌÜÅª¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¡¢»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î°Æ·ï¤ò¿×Â®¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡×¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¡á¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¿ô»ú¤äÀ®²Ì¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î°Æ·ï¤ò½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢Ëè²ó¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÌÜÀè¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢Á´ÂÎ¡×¡Ö¥é¥¤¥ÕÁ´ÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÙ²Ë¤òÂ¿¤¯¼è¤ë¤Û¤É¡¢¶ÈÌ³É¾²Á¤¬²þÁ±¤¹¤ë
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼¡¤ÎµÙÆü¤Ë¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¤í¤¦¡©¡×
¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¤Ï¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¼«Âð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ÂÁ©¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´ù¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤òÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î»Å»ö¡×¡Ö»Å»ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡ÖµÙ²Ë¤òÂ¿¤¯¼è¤ë¤Û¤É¡¢¶ÈÌ³É¾²Á¤¬²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¤Î¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î½½Ê¬¤ÊµÙ²Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³É¾²Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢Î¥¿¦Î¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶ÈÌ³¤«¤é°ìÅÙÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤·¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ·ï¤äÄù¤áÀÚ¤ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿´¤Î±ÉÍÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤¤¤Á¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏµÙÆü¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½¢¿²¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Õ¥½¥ó¥°¡×
µï¼ò²°¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢BGM¤Ç¡Ö·Ö¤Î¸÷¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡ÖÊÄÅ¹¤Î»þ´Ö¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢µÞ¤¤¤Ç¤ªÅ¹¤ò½Ð¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·Ö¤Î¸÷¡áÂ´¶È¼°¡áÊÌ¤ì¡áÊÄÅ¹´ÖºÝ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹Â¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊÄÅ¹¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö·Ö¤Î¸÷¡×¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÊÄÅ¹¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊÄÅ¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½¢¿²Á°¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Õ¥½¥ó¥°¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¿²¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½¢¿²¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Õ¥½¥ó¥°¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ò¾®¤µ¤Ê½¬´·¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áª¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¥à¡¼¥ó¥ê¥Ð¡¼¡×¤ä¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Î¡Ö·î¤Î¸÷¡×¤Ê¤É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢²Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Õ¥½¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é»õ¤òËá¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æ¬¤âµ¤»ý¤Á¤â¾¯¤·¤º¤Ä¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¤¤¿Æü¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤«¤éÌ²¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¿²¤Ä¤¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿çÌ²¡Ö»þ´Ö¡×¤ÏÁý¤ä¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¼Á¡×¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤ë
Ìë¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¡£¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Æ¡¢¿²µ¯¤¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤À¤«Ì²¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤°ìÆü¤ò¤¹¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌ²¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ä¶È¤äÀÜÂÔ¡¢º©¿Æ²ñ¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
»Å»ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿Í¤Å¤¹ç¤¤¡¢ÊÙ¶¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡¢»Ò°é¤Æ¡¢²È»ö¡¢²ð¸î¤Ê¤É¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÀ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤¬¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È½ÃÇÎÏ¤âÆß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¡ß¼Á¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¡Ö»þ´Ö¡×¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¡Ö¼Á¡×¤ò¾å¤²¤ë¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Ï¡¢¡Ö¿²¼¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡×
»ä¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Ï¡¢¡Ö¿²¼¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¾¤äÀº¿À¤â¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Æ²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢21»þ°Ê¹ß¤Ï¥Í¥Ã¥È¤â¶ËÎÏ¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢¿²»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ïÎà¤ò´°Á´¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤«¤é°ìÆü¤ò½ª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Îµ»ö¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤¿Ä«¤Î¡ÖÆþ(¤¤¤ê)¡×¤Î»þ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤Ï¡¢½¢¿²Á°¤Î¡Ö½Ð¡×¤Î»þ´Ö¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç1Æü¤ò½ª¤¨¤ë¤«¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ç¾¤Ï¡ÖÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯Ä¾Á°¤Î¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢½¢¿²Ãæ¤Ë¤¯¤êÊÖ¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤¹¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½¢¿²Á°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥é¡¼¥àµ¡Ç½¤ÇËèÄ«µ¯¤¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡Ö³°¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÃÇ¤Ä
»ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿²¼¼¤Ç¤Ï¡Öµ¡Æâ¥â¡¼¥É¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Wi-Fi¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¡Ö³°¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼«Á³¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¥À¥é¥À¥é¥â¡¼¥É¤òÂ´¶È¤¹¤ëÃå¼Â¤ÊÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤ò´°Á´¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»Å»ö¤¬¤Ê¤¤½µËö¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ³Ð¤á¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÂçÊ¿ ¿®¹§¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë
¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á
¥¢¥ó¥«¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¡£ÌÜÉ¸¼Â¸½¤ÎÀìÌç²È¡£Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÂ´¶È¡£Ç¾²Ê³Ø¤È¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌÜÉ¸¼Â¸½Ë¡¡Ö¹ÔÆ°¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«È¯¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¡¢¹Ö±é¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÇ¯´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò¼çºË¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¤ä¤ëµ¤¤ËÍê¤é¤º¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë37¤Î¥³¥Ä ¡¡²Ê³ØÅª¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹µ»½Ñ¡Ù¡Ø»Ø¼¨ÂÔ¤ÁÉô²¼¤¬¼«¤é¹Í¤¨Æ°¤½Ð¤¹¡ª¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â ¡Ö¤¹¤°Æ°¤±¤ë¿Í¡×¤Î½µ1¥Î¡¼¥È½Ñ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡£
----------
----------
ÂçÊ¿ Ä«»Ò¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é¡¦¤¢¤µ¤³¡Ë
ÌäÂê²ò·è¤ÎÀìÌç²È
¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤ò¼çÀÊ¹ç³Ê¡£ºÛÈ½½ê½ñµ´±¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö2000·ï¤ÎµÏ¿¤ò°·¤¦Ãæ¤ÇŽ¤ÌäÂê²ò·è¤Î¤¢¤ëË¡Â§¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÆÈÎ©¡£¶µ°éÃÄÂÎŽ¤½÷ÀÃÄÂÎŽ¤³°¹ñ¿Í¥ê¡¼¥À¡¼¸þ¤±¤Ë¡¢¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£Ìµ¿¦¤ÎÉ×¤ò¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ë¤·¤¿¼êË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É3000¿Í°Ê¾å¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î°é»ù¤Ë²Ã¤¨¡¢É×¡¦¥×¥í¥³¡¼¥ÁÂçÊ¿¿®¹§¼çºÅ¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ëNEXT¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥é¥à¼¹É®¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á ÂçÊ¿ ¿®¹§¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÀìÌç²È ÂçÊ¿ Ä«»Ò¡Ë