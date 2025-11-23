ËÌ¸ý¿º²Ö¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¡Ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇµÏ¿¹¹¿·ÀÀ¤¦
¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥º¥Î¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡±¦Éª¤Î¸Î¾ã¤Î¤¿¤áÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£¹·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Ëþ°÷¤Î¶¥µ»¾ì¤Ç¤ä¤ê¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î¤«¤éÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯£¹·î¤Ë¼«¿È¤¬¼ùÎ©¤·¤¿ÆüËÜµÏ¿£¶£·¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¤Î¹¹¿·¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤Ï£¹¡Á£±£°·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¦¾å¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£