¡¡ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÅß¤ÎÌ¾Êª¹Ô»ö¡ÖÎØÅç¤«¤Ë¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬23Æü¡¢µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»Ô¤Î¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢Éü¶½¤·¤¿ïÝ¾åÃÏ¶è¤Ç¡¢³¤¤Î¹¬¤òÄÌ¤¸¤¿ÈïºÒÃÏÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¤«¤Ë¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢ËèÇ¯11·î¤ËÎØÅç»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2020Ç¯¤«¤éÃæÃÇ¡£24Ç¯¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¹Á¤ä¼þÊÕ»ÜÀß¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô¤¬Ç½ÅÐ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Î¶ì¶¤òÃÎ¤ê¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎØÅç»Ô¤Îµù»Õ¤ä³¤½÷¤é17¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£