¡¡¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÅìÉô¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Ë¡Ö²¼Ä®¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÆ±¹ñÂåÉ½¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£29°Ì¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥ª¥é¤Ï¡Ö²¼Ä®¤Î³«È¯µ»½Ñ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾è¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼Ä®¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÄ®¹©¾ì¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤½¤ê¤òºîÀ½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2011Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢³¤³°Àª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£